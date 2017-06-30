Харківська поліція розшукує можливих свідків трагедії на залізниці

Харківська поліція розшукує можливих свідків трагедії на залізниці

06:02 30.06.2017
Харківська поліція розшукує можливих свідків трагедії на залізниці

14 червня 2017 року близько 13:30 в районі 28 км + 360 м залізничного перегону Мерефа-Зміїв поблизу залізничного переїзду села Чемужівка Зміївського району стався наїзд залізничним вантажним потягом на пішохода – невстановленого чоловіка віком 45-55 років.

В результаті пішохід від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці.

У постраждалого чоловіка на тілі є татуювання у вигляді парашутиста, а також післяопераційний шрам.

Свідків та очевидців даної дорожньо-транспортної пригоди просимо звертатися по телефонам: 093-87-57-388, 050-868-57-14, або до кабінету № 6 відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП за адресою: м. Харків,вул. Маяковського, 22, до майора поліції Шапірка Романа Геннадійовича.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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