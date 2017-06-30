На Львівщині удар блискавки вбив двох людей та ще двох тяжко поранив
На Львівщині удар блискавки вбив двох людей та ще двох тяжко поранив
Напередодні, близько 15.00 до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що у Залізничному районі Львова на Левандівському озері внаслідок удару блискавки загинуло двоє осіб, ще двоє – травмовані.
На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як попередньо встановили поліцейські, усі постраждалі – львів”яни. Загинула дев*ятирічна дівчинка та чоловік, особу якого зараз встановлюють. Семирічний хлопчик та його батько з важкими опіками госпіталізовані.
Правоохоронці встановлюють обставини події та проводять першочергові слідчі дії.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області