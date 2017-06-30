На Львівщині удар блискавки вбив двох людей та ще двох тяжко поранив

На Львівщині удар блискавки вбив двох людей та ще двох тяжко поранив

08:00 30.06.2017
На Львівщині удар блискавки вбив двох людей та ще двох тяжко поранив

Напередодні, близько 15.00 до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що у Залізничному районі Львова на Левандівському озері внаслідок удару блискавки загинуло двоє осіб, ще двоє – травмовані.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як попередньо встановили поліцейські, усі постраждалі – львів”яни. Загинула дев*ятирічна дівчинка та чоловік, особу якого зараз встановлюють. Семирічний хлопчик та його батько з важкими опіками госпіталізовані.

Правоохоронці встановлюють обставини події та проводять першочергові слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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