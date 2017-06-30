На Львівщині людину привалило каменем на смерть

На Львівщині людину привалило каменем на смерть

08:20 30.06.2017
На Львівщині людину привалило каменем на смерть

У Бродівське відділення поліції надійшло повідомлення від чергової медсестри центральної районної лікарні про те, що дорогою у лікарню помер чоловік.

Як встановили правоохоронці, 64-річний житель одного із сіл району підкопував великий камінь біля новозбудованої церкви. Несподівано камінь покотився і притиснув робітника, внаслідок чого він отримав тілесні ушкодження і дорогою у лікарню помер у кареті швидкої допомоги.

Правоохоронці з’ясовують обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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