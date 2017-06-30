У Львові, просто на вулиці, знайдено тіло чоловіка з тілесними ушкодженнями

На оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від перехожого про те, що по вулиці Науковій у Львові він виявив тіло чоловіка віком близько 35 років без ознак життя.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як встановили правоохоронці, на тілі чоловіка наявні тілесні ушкодження. Зараз встановлюється його особа, вирішується питання правової кваліфікації відповідно до норм Кримінального кодексу України.

Також буде призначено ряд експертиз, у тому числі й судово-медичну, під час якої буде встановлено причину смерті загиблого.

Проводяться слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області