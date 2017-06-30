На Рівненщині конфлікт між сусідами призвів до різанини

До поліції надійшло повідомлення від 39-річної жительки села Шпанів, що її чоловікові наніс тілесні ушкодження ножем сусід. Правоохоронці затримали зловмисника та повідомили йому про підозру у скоєному злочині.



Слідчо-оперативна група встановила, що подружжя поверталося додому, як по дорозі зустріло сусіда. 33-річний чоловік, будучи в стані алкогольного сп’яніння, почав з’ясовувати стосунки. А вже біля будинку своєму 39-річному односельцю назначив «зустріч» у дворі, аби остаточно розставити всі крапки над «і», прихопивши з собою з помешкання кухонний ніж. Суперечка закінчилася проникаючим ножовим пораненням. Дружина, коли побачила закривавленого чоловіка на порозі квартири, одразу викликала «швидку».

Потерпілого 39-річного жителя Шпанова госпіталізували у Рівненську обласну клінічну лікарню.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області