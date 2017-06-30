На Рівненщині конфлікт між сусідами призвів до різанини

На Рівненщині конфлікт між сусідами призвів до різанини

09:00 30.06.2017
На Рівненщині конфлікт між сусідами призвів до різанини

До поліції надійшло повідомлення від 39-річної жительки села Шпанів, що її чоловікові наніс тілесні ушкодження ножем сусід. Правоохоронці затримали зловмисника та повідомили йому про підозру у скоєному злочині.  

Слідчо-оперативна група встановила, що подружжя поверталося додому, як по дорозі зустріло сусіда. 33-річний чоловік, будучи в стані алкогольного сп’яніння, почав з’ясовувати стосунки. А вже біля будинку своєму 39-річному односельцю назначив «зустріч» у дворі, аби остаточно розставити всі крапки над «і», прихопивши з собою з помешкання кухонний ніж. Суперечка закінчилася проникаючим ножовим пораненням. Дружина, коли побачила закривавленого чоловіка на порозі квартири, одразу викликала «швидку».

Потерпілого 39-річного жителя Шпанова госпіталізували у Рівненську обласну клінічну лікарню.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Сергій Томіленко
Голова Національної спілки журналістів України
Чи є ситуація з затриманням Ігоря Гужви - проявом вибірковості?
23.06.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Марш Равенства - это о каком равенстве или почему нам сложно это объяснить?
19.06.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Про важливі юридичні нюанси медичної реформи
14.06.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Як ви оцінюєте затримання головного редактора порталу СТРАНА.ua Ігоря Гужви?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.