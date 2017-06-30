У Чернівцях поліція розслідує вбивство через необережність

Повідомлення про бійку на зупинці громадського транспорту по вулиці Галицький Шлях у Чернівцях надійшло до поліції надвечір.

Виїхавши за вказаною адресою, слідчо-оперативна група з’ясувала, що близько 17-тої години у 19-річного жителя села Великий Кучурів Сторожинецького району виник конфлікт з чоловіком, котрий намагався викрасти з магазину продукти харчування.

Намагаючись затримати ймовірного крадія, парубок, наздоганяючи, наніс йому удар ногою в область тулуба. Потерпілий – 30-річний житель Кіцманщини – від поштовху упав і вдарився потилицею об асфальт.

Чоловіка було госпіталізовано до реанімаційного відділення Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги, де медики поставили йому діагноз: «мозкова кома». Та незважаючи на всі зусилля лікарів, зранку 29 червня потерпілий помер.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 119 Кримінального кодексу України – «Вбивство через необережність». Для з’ясування всіх обставин трагічного випадку поліцейськими призначено низку експертиз.

На даний час триває досудове розслідування, вирішується питання про оголошення парубкові про підозру у вчиненні даного правопорушення та обрання йому запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області