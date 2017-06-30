На Харківщині рецидивіста засуджено за розбої та грабунки

Ленінський районний суд м. Харкова визнав винним 39-річного харків'янина у розбоях та грабежах з проникненням у приміщення (ч.3 ст.186, ч.3 ст.187 КК України).

Як розповіла керівник Харківської місцевої прокуратури №1 Катерина Шевцова, зловмисника засуджено до 7,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того, судом задоволено цивільні позови від потерпілих про відшкодування завданої матеріальної та моральної шкоди на суму близько 32 тис. грн.

"Прокуратура довела у суді три епізоди злочинів, вчинених у лютому-березні 2017 року. Зловмисник з кухонним ножем у руках заходив до аптек та вимагав від фармацевтів віддати йому гроші з каси і зняти з себе ювелірні вироби", - повідомила К. Шевцова.

На момент скоєння злочинів зловмисник вже мав судимості за корисливі злочини та за умисне вбивство

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області