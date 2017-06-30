На Харківщині рецидивіста засуджено за розбої та грабунки

На Харківщині рецидивіста засуджено за розбої та грабунки

18:30 30.06.2017
На Харківщині рецидивіста засуджено за розбої та грабунки
Ленінський районний суд м. Харкова визнав винним 39-річного харків'янина у розбоях та грабежах з проникненням у приміщення (ч.3 ст.186, ч.3 ст.187 КК України).
Як розповіла керівник Харківської місцевої прокуратури №1 Катерина Шевцова, зловмисника засуджено до 7,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того, судом задоволено цивільні позови від потерпілих про відшкодування завданої матеріальної та моральної шкоди на суму близько 32 тис. грн.
 
"Прокуратура довела у суді три епізоди злочинів, вчинених у  лютому-березні 2017 року. Зловмисник з кухонним ножем у руках заходив до аптек та вимагав від фармацевтів віддати йому гроші з каси і зняти з себе ювелірні вироби", - повідомила К. Шевцова.
 
На момент скоєння злочинів зловмисник вже мав судимості за корисливі злочини та за умисне вбивство.
За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області
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