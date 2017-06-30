На Сумщині засуджені троє цвинтарних вандалів

Сумським відділом Сумської місцевої прокуратури підтримано державне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно трьох молодиків, які обвинувачувалися у скоєнні наруги над могилами, вчинених з корисливих мотивів.

Установлено, що двоє 25-річних та один 27-річний зловмисники з метою легкої наживи, протягом серпня 2015 – лютого 2016 років, ігноруючи громадську мораль у сфері шанобливого ставлення до померлих та місць поховання, здійснили наругу над 28 могилами Сумського району. Для транспортування викраденого з могил останні використовували автомобіль одного із обвинувачених.

Вказані зловмисники своїми аморальними вчинками спричинили матеріальну шкоду на загальну суму близько 100 тисяч гривень, не кажучи про завдану моральну шкоду внаслідок цих дій та про переживання потерпілих, які здебільшого є особами похилого віку.

Як повідомив прокурор Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури Андрій Кушнір, за результатами судового розгляду вироком Сумського районного суду кожного з правопорушників визнано винним у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 297 (наруга над могилою) КК України та засуджено до покарання від 4 до 5 років обмеження волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Сумської області