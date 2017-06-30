На Чернігівщині судитимуть винуватця ДТП, в якій постраждали 6-ро людей

Під процесуальним керівництвом прокуратури Чернігівської області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспортного засобу, що спричинило потерпілим тілесні ушкоджень середнього ступеню тяжкості (ч. 1 ст. 286 КК України).

Досудовим розслідуванням установлено, що у грудні 2016 року водій, керуючи автобусом, який містив більшу кількість пасажирів ніж це передбачено його технічною характеристикою, під час руху автодорогою «Київ-Чернігів-Нові Яриловичі» проявив неуважність, неправильно оцінив дорожню обстановку, не обрав безпечну швидкість руху в результаті чого не впорався із керуванням, виїхав за межі проїзної частини, що призвело до перекидання транспортного засобу.

Внаслідок вказаної дорожньо-транспортної пригоди шість пасажирів отримали тілесні ушкодження середнього ступеню тяжкості.

Наразі обвинувальний акт направлено до суду для розгляду по суті.

Довідково: згідно ч. 1 ст. 286 КК України такі дії караються штрафом від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

За матеріалами прес-служби прокуратури Чернігівської області