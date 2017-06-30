На Київщині чоловіка засуджено за замах на вбивство невістки та онука

У ході досудового розслідування встановлено, що 69-річний житель Броварського району, перебуваючи в будинку за місцем свого проживання, на грунті неприязних відносин, наніс численні ушкодження, що спричинили короткочасний розлад здоров’я, своїй 43-річній невістці та 23-річному онуку.

За процесуального керівництва Броварської місцевої прокуратури зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на вчинення вбивства двох і більше осіб) КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Під час судового розгляду вказаного кримінального провадження зловмисник своєї вини не визнав, проте його вина повністю доведена в процесі судового розгляду.

Обвинуваченому призначено покарання у виді позбавлення волі строком 6 років та визнано судом обмежено осудним.

За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області