На Київщині чоловіка засуджено за замах на вбивство невістки та онука

На Київщині чоловіка засуджено за замах на вбивство невістки та онука

09:40 30.06.2017
На Київщині чоловіка засуджено за замах на вбивство невістки та онука
У ході досудового розслідування встановлено, що 69-річний житель Броварського району, перебуваючи в будинку за місцем свого проживання, на грунті неприязних відносин, наніс численні ушкодження, що спричинили короткочасний розлад здоров’я, своїй 43-річній невістці та 23-річному онуку.
 
За процесуального керівництва Броварської місцевої прокуратури зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на вчинення вбивства двох і більше осіб) КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
 
Під час судового розгляду вказаного кримінального провадження зловмисник своєї вини не визнав, проте його вина повністю доведена в процесі судового розгляду.
 
Обвинуваченому призначено покарання у виді позбавлення волі строком 6 років та визнано судом обмежено осудним.
За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області
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