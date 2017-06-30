На Вінниччині суд довічно запроторив за грати вбивцю молодого таксиста

У листопаді 2015 року Вінницьким відділом поліції з’ясовувались обставини зникнення молодого хлопця, що працював таксистом. В ході слідства, яке проводилось працівниками поліції, на околицях обласного центру виявлено його труп з ознаками насильницької смерті.

Завдяки злагодженій роботі правоохоронців причетних до злочину осіб встановлено і затримано. Ними виявились двоє раніше судимих за тяжкі правопорушення чоловіків, які нещодавно звільнились із місць несвободи, та молодик, який мешкав в одному будинку з потерпілим.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисники, вивчивши майновий стан таксиста, домовились вчинити на нього розбійний напад. В один з осінніх вечорів, коли хлопець відпочивав удома, зловмисники вдерлись до помешкання, жорстоко побили потерпілого та забрали у нього банківську картку.

Поки двоє зі спільників їздили по нічному місту та знімали з картки готівку, третій з них, не попереджаючи співучасників, задушив потерпілого та відібрав у нього готівку і ключі від автомобіля.

У подальшому, учасники кримінальної трійці, розділили отримані кошти, після чого двоє злочинців, які несподівано довідались про смерть жертви, почергово допомогли убивці спочатку вивезти тіло, а потім прикопати його.

Ціну життя молодого хлопця склали десять тисяч сімсот гривень та автомобіль «ЗАЗ-Сенс».

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювалось заступником керівника Вінницької місцевої прокуратури, ним же підтримувалось публічне обвинувачення у Вінницькому міському суді.

За клопотанням одного із підсудних застосовано одну з новел Кримінального процесуального кодексу України – кримінальне провадження розглядалось судом присяжних у складі двох професійних суддів та трьох присяжних.

За принципової позиції заступника керівника місцевої прокуратури судом визнано усіх трьох зловмисників винуватими. Наймолодшого з них, який раніше не мав проблем із законом, засуджено за розбійний напад та приховування особливо тяжкого злочину до позбавлення волі на строк дев’ять років з конфіскацією майна.

Ще одному підсудному за такі ж діяння призначено покарання у виді позбавлення волі на строк дванадцять років з конфіскацією. Третього ж з них, який має «багате» кримінальне минуле, за вчинення розбійного нападу, незаконного заволодіння транспортним засобом та умисного вбивства з метою приховати інший злочин засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, судом повністю задоволено цивільний позов матері загиблого хлопця про стягнення заподіяної їй матеріальної і моральної шкоди.

За матеріалами прес-служби прокуратури Вінницької області