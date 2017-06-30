За навмисне вбивство судитимуть жителя Львівської області

За процесуального керівництва Городоцької місцевої прокуратури Яворівським відділом поліції Головного управління Нацполіції у Львівській області завершено досудове розслідування та скеровано до суду кримінальне провадження відносно місцевого жителя за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині).

Нагадаємо, що останній в березні 2017 року, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під час конфлікту, завдав своєму знайомому один удар ножем в ділянку грудної клітки, ушкодивши серце, в результатів чого потерпілий помер.

Наразі Яворівським міськрайонним судом підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Зазначимо, що за вчинений злочин зловмиснику загрожує покарання до 15 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області