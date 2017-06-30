У Харкові крихітна дитина випала з вікна на 4-му поверсі

У Харкові крихітна дитина випала з вікна на 4-му поверсі

19:00 30.06.2017
У Харкові крихітна дитина випала з вікна на 4-му поверсі

Наразі дитина перебуває в лікарні, їй надається медична допомога. За попередніми даними, однорічна дівчинка випала з вікна квартири, розташованій на 4-му поверсі будинку на проспекті Перемоги. 

Повідомлення про подію надійшла до чергової частини Шевченківського відділу поліції в місті Харкові.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група, якою було встановлено, що цього дня дівчинка знаходилася в помешканні разом зі своєю бабусею.

Літня жінка на декілька хвилин вийшла з кімнати та саме в цей момент дитина випала з вікна.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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