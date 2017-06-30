У Харкові крихітна дитина випала з вікна на 4-му поверсі

Наразі дитина перебуває в лікарні, їй надається медична допомога. За попередніми даними, однорічна дівчинка випала з вікна квартири, розташованій на 4-му поверсі будинку на проспекті Перемоги.

Повідомлення про подію надійшла до чергової частини Шевченківського відділу поліції в місті Харкові.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група, якою було встановлено, що цього дня дівчинка знаходилася в помешканні разом зі своєю бабусею.

Літня жінка на декілька хвилин вийшла з кімнати та саме в цей момент дитина випала з вікна.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області