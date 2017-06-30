На Миколаївщині 42-річну жінку підозрюють у навмисному вбивстві

На Миколаївщині 42-річну жінку підозрюють у навмисному вбивстві

10:00 30.06.2017
На Миколаївщині 42-річну жінку підозрюють у навмисному вбивстві

Трагедія сталась у м. Вознесенську.

Під час розпивання спиртних напоїв між подружжям виник конфлікт, який переріс у бійку та закінчився смертельними ножовими пораненнями для господаря. 

Чоловік помер на власному подвір’ї, не приходячи до тями. Про злочин до поліції повідомила сама зловмисниця. На місці події вона була затримана поліцейськими у порядку ст. 208 КПК України.

Експерт, оглянувши тіло померлого, виявив колото-різані рани тулубу.

Затримана зізналась у скоєному та розповіла, що, коли співмешканець вдарив її по обличчю, а потім, зачинивши у будинку, пішов, це дуже її розлютило. У відповідь жінка схопила зі столу кухонний ніж, щоб вибратись на вулицю - розбила віконне скло та, наздогнавши кривдника на подвір’ї, вдарила його декілька разів.

Тіло направлено для проведення судово-медичної експертизи. На місці події поліцейські вилучили знаряддя злочину та направили його на дослідження.

 

Узгоджується питання із місцевою прокуратурою щодо повідомлення 42-річній раніше судимій за крадіжку жінці про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України «Умисне вбивство», санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Сергій Томіленко
Голова Національної спілки журналістів України
Чи є ситуація з затриманням Ігоря Гужви - проявом вибірковості?
23.06.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Марш Равенства - это о каком равенстве или почему нам сложно это объяснить?
19.06.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Про важливі юридичні нюанси медичної реформи
14.06.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Як ви оцінюєте затримання головного редактора порталу СТРАНА.ua Ігоря Гужви?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.