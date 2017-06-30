На Миколаївщині 42-річну жінку підозрюють у навмисному вбивстві

Трагедія сталась у м. Вознесенську.

Під час розпивання спиртних напоїв між подружжям виник конфлікт, який переріс у бійку та закінчився смертельними ножовими пораненнями для господаря.



Чоловік помер на власному подвір’ї, не приходячи до тями. Про злочин до поліції повідомила сама зловмисниця. На місці події вона була затримана поліцейськими у порядку ст. 208 КПК України.

Експерт, оглянувши тіло померлого, виявив колото-різані рани тулубу.

Затримана зізналась у скоєному та розповіла, що, коли співмешканець вдарив її по обличчю, а потім, зачинивши у будинку, пішов, це дуже її розлютило. У відповідь жінка схопила зі столу кухонний ніж, щоб вибратись на вулицю - розбила віконне скло та, наздогнавши кривдника на подвір’ї, вдарила його декілька разів.

Тіло направлено для проведення судово-медичної експертизи. На місці події поліцейські вилучили знаряддя злочину та направили його на дослідження.

Узгоджується питання із місцевою прокуратурою щодо повідомлення 42-річній раніше судимій за крадіжку жінці про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України «Умисне вбивство», санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області