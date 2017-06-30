Подробиці вбивства молодого таксиста у Черкаській області

До чергової частини Христинівського відділення поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася біля залізниці на в’їзді до Христинівки за участю автомобіля таксі, водій якого не впорався з керуванням та вчинив зіткнення з електроопорою. В салоні легковика поліцейські виявили багато крові.

Під час проведення заходів по встановленню власника транспортного засобу, до поліції надійшло повідомлення, про те, що в Монастирищенському районі, на узбіччі дороги, виявлено труп чоловіка з численними ножовими пораненнями. Ним виявився 39-річний житель Умані та власник виявленої в Христинівці автівки. По тривозі був піднятий весь особовий склад Монастирищенського, Христинівського та оперативники Уманського відділень поліції.

Під час детального огляду території, біля місця вбивства, в полі з пшеницею, було виявлено два ножі, якими, як з’ясувалося, і був вбитий таксист. Стало зрозуміло, що зловмисників двоє. Вони вбили водія, заволоділи його транспортним засобом та, потрапивши в ДТП, покинули автівку та пішли пішки. Поліцейські розпочали їх пошуки. Працювали правоохоронці всю ніч. На слід зловмисників вивів службовий пес. Першого нападника затримали близько третьої години ночі біля одного із розважальних закладів Христинівки, де чоловік спокійно вечеряв. Другого затримали, через декілька годин, коли той, тікаючи, вже сідав до потягу.

Нападниками виявилися 19 та 21-річні громадяни Молдови, які приїхали на Черкащину до матері одного із зловмисників. Під час огляду у їх кишенях було знайдено ще два ножі. З їх слів стало відомо, що вбивство вони запланували заздалегідь, для цього купили чотири ножі. Найняли таксі ще в Умані, потім попрямували в Монастирище по справах. Повертаючись в Умань, почали вимагати у водія гроші.

Почалась сутичка, водій встиг вистрибнути з салону автомобіля, але зловмисники його наздогнали, нанесли тринадцять ножових поранень в область шиї, живота та спини. У водія вони забрали близько 4 000 гривень, сіли в автівку та поїхали в Христинівку. На в’їзді в місто, не впорались з керуванням та зіткнулись з електроопорою. Також слідству стало відомо, що це не перший напад на рахунку чоловіків.

Раніше вони вже вчинили схожий напад на таксиста на території іншої держави, проте жертві вдалося втекти та залишитись живою.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області