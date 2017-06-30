Вінницька поліція вже знає, кого саме задушили неподалік від пляжу

Вінницька поліція вже знає, кого саме задушили неподалік від пляжу

10:42 30.06.2017
Вінницька поліція вже знає, кого саме задушили неподалік від пляжу

Нагадаємо, 28 червня на вулиці Рєпіна неподалік пляжу «Хімік» біля річки був виявлений мертвим невідомий чоловік. Під час огляду на тілі загиблого виявлені ознаки насильницької смерті.

Попередньо встановлено, що смерть чоловіка настала внаслідок асфіксії.

Загиблим виявився 28-річний вінничанин. Поліція встановлює обставини його смерті.

Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Поліція вживає заходів щодо встановлення осіб, причетних до загибелі вінничанина. 

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Сергій Томіленко
Голова Національної спілки журналістів України
Чи є ситуація з затриманням Ігоря Гужви - проявом вибірковості?
23.06.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Марш Равенства - это о каком равенстве или почему нам сложно это объяснить?
19.06.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Про важливі юридичні нюанси медичної реформи
14.06.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Як ви оцінюєте затримання головного редактора порталу СТРАНА.ua Ігоря Гужви?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.