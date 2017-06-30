Вінницька поліція вже знає, кого саме задушили неподалік від пляжу

Нагадаємо, 28 червня на вулиці Рєпіна неподалік пляжу «Хімік» біля річки був виявлений мертвим невідомий чоловік. Під час огляду на тілі загиблого виявлені ознаки насильницької смерті.

Попередньо встановлено, що смерть чоловіка настала внаслідок асфіксії.

Загиблим виявився 28-річний вінничанин. Поліція встановлює обставини його смерті.

Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Поліція вживає заходів щодо встановлення осіб, причетних до загибелі вінничанина.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області