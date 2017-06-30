На Донеччині рятувальники ДСНС дістали з води тіло потопельника

На Донеччині рятувальники ДСНС дістали з води тіло потопельника

17:30 30.06.2017
На Донеччині рятувальники ДСНС дістали з води тіло потопельника

О 16:55 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у річці Казений Торець у м. Слов’янськ Донецької області потонув чоловік

Для проведення робіт були спрямовані 4 чоловіка особового складу 6-го Державного пожежно-рятувального загону та 1 одиниця техніки.
Бійці ДСНС за допомогою багра підтягнули тіло потонулого та дістали його з води на берег.

Анкетні дані загиблого та обставини події наразі встановлюються.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Донецькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Забороняти пенсіонерам голосувати – це злочин проти демократії!
30.06.2017
Сергій Томіленко
Голова Національної спілки журналістів України
Чи є ситуація з затриманням Ігоря Гужви - проявом вибірковості?
23.06.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Марш Равенства - это о каком равенстве или почему нам сложно это объяснить?
19.06.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.