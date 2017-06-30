На Донеччині рятувальники ДСНС дістали з води тіло потопельника
На Донеччині рятувальники ДСНС дістали з води тіло потопельника
О 16:55 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у річці Казений Торець у м. Слов’янськ Донецької області потонув чоловік
Для проведення робіт були спрямовані 4 чоловіка особового складу 6-го Державного пожежно-рятувального загону та 1 одиниця техніки.
Бійці ДСНС за допомогою багра підтягнули тіло потонулого та дістали його з води на берег.
Анкетні дані загиблого та обставини події наразі встановлюються.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Донецькій області