На Запоріжжі перекинувся легковик, постраждали троє людей

На Запоріжжі перекинувся легковик, постраждали троє людей

11:00 30.06.2017
На Запоріжжі перекинувся легковик, постраждали троє людей

Близько 5-ї години ранку в селі Приморський Посад на вулиці Поштовій сталася дорожньо-транспортна пригода. 33-річний водій автомобіля «Chevrolet Lacetti» не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб з’їхав у кювет та перекинувся.

В автомобілі, крім водія знаходилося 4 пасажири (всі мешканці Мелітополя), які поверталися додому з відпочинку на морі. В результаті ДТП водій та двоє пасажирів, 32-річна жінка та 16-річна дівчина, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані до лікарні.

16-річна дівчина знаходиться в реанімаційному відділенні.
Ще двоє хлопців, 1998 та 1993 років народження, оглянуті медиками на місці події та відпущені додому.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

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