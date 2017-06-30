На Запоріжжі поліція затримала пенсіонера за підозрою у кривавій різанині

На Запоріжжі поліція затримала пенсіонера за підозрою у кривавій різанині

11:22 30.06.2017
На Запоріжжі поліція затримала пенсіонера за підозрою у кривавій різанині

Між двома раніше засудженими мешканцями селища міського типу Комиш-Зоря стався конфлікт, якій закінчився застосуванням ножа.

53-річний та 76-річний чоловіки – сусіди. У спільному дворі між ними раптово виникла сварка. Старший з чоловіків схопив ніж та спричинив молодшому ножове поранення тулубу. Потерпілого госпіталізували до Більмацької районної лікарні.

Поліцейські затримали лиходія в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

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