У Києві жінка впала у недіючий чотириметровий басейн, - ДСНС

О 16:34 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення що в басейні нефункціонуючої будівлі по вул. Дорогожицькій, 17, перебуває громадянка, якій потрібна невідкладна медична допомога.

До місця події негайно було направлено рятувальників аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Як з'ясувалось, жінка випадково впала в недіючий басейн, глибиною 4 м, і не могла вибратись. Наступного дня її знайшов чоловік, він намагався допомогти й в результаті теж впав. Їх побачив перехожий, який і викликав рятувальників.

Прибувши до місця виклику, працівники Служби порятунку витягнули постраждалих та передали жінку до карети швидкої медичної допомоги. В результаті падіння, жінка отримала перелом ноги та забила голову.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Києві