У Львові затримано громадянина Туреччини, якого розшукують у Румуніїї

Прикордонники Львівського загону затримали громадянина Туреччини, який знаходиться у міжнародному розшуку.

У Львові, в пункті пропуску «Львів-авіа» під час прикордонного контролю на одного із пасажирів рейсу «Стамбул-Львів» спрацювала база даних Інтерполу. Його розшукували правоохоронці Румунії за шахрайство, що пов’язане з грошима.

Громадянина Туреччини затримали та передали співробітникам Національної поліції у Львівській області. Про затримання порушника проінформовано Укрбюро Інтерполу в м.Києві.

За матеріалами прес-центру Держприкордонслужби України