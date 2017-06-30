Членів озброєного угруповання на чолі з "Отельшиком" підозрюють у бандитизмі

10 найманців на чолі з нинішнім «начальником артилерії 1 армійського корпусу ДНР», мешканцем Бахмуту 1964 року народження, у 2014 році більше місяця тримали в страху мешканців Донеччини. На їх рахунку – викрадення людей, розбійні напади, «віджимання» авто. Зараз відносно кожного з них розпочато відразу по кілька кримінальних проваджень, і одне спільне – ст.257 «Бандитизм» Кримінального кодексу України.

Ватажок банди, людина з вищою військовою освітою, тривалий час служив у РФ, воював у «гарячих» точках світу, на кордонах держави-агресора, а потім повернувся до Артемівська (нині – Бахмут) і налагодив там власний цілком легальний бізнес.

Все змінилося з початком масових хвилювань, що охопили Донеччину. Чоловік покинув розпочату «справу» та став активним прихильником «руського миру».

За наявною у поліцейських інформацією саме він є організатором та куратором діяльності блокпостів у Бахмуті в 2014 році, крім того, брав участь у захопленні адмінбудівлі місцевої прокуратури, де згодом було розгорнуто «військово-оперативний штаб ДНР». У правоохоронців є всі підстави вважати, що бойовик причетний і до поставок озброєння для терористів, адже ще зі служби має тісний зв’язок з військовим керівництвом РФ.

Саме тоді, у 2014-му, побачивши хаос і свавілля в рядах «однополченців», чоловік сколотив банду, яка займалася мародерством, захопленням майна переважно місцевих підприємців, викраденням людей з подальшим викупом. Награбоване банда звозила захоплену будівлю держустанови (так званий «штаб»), де потім відбувався подальший розподіл майна.

Найбільш резонансним та «прибутковим» злочином для угрупування став озброєний напад на власника бізнесу у Бахмуті, під час якого здобиччю зловмисників стали 15 престижних авто, колекція зброї та золота. Матеріальний збиток потерпілий оцінив у 52 мільйони гривень.

Існування угрупування зупинилося у червні 2014 року, коли було вбито одного з її активних членів. Після розпаду хтось продовжив «служіння» у псевдореспубліці, а трійця її учасників в умовах глибокої конспірації стала жити у вже звільненому від окупантів Бахмуті.

У квітні цього року співробітники карного розшуку ГУНП в Донецькій області та Бахмутського відділу поліції затримали цих трьох учасників НЗФ і провели обшуки за місцем їх мешкання в селі Іванівське (Красне). Під час слідчих дій було відкопано цілі арсенали смертоносної зброї.

В одному з випадків схрон був закопаний у дворі під господарчою будовою. Поліцейські вилучили – 8 реактивних вогнеметів «Шмель» російського виробництва, 8 автоматів та 4 магазин до них, а також 2 ящики набоїв калібру 7,62 мм та 5,45 мм – 3480 штук.

При затриманні третього диверсанта на глибині 2,5 метрів було виявлено чергову зброю, ймовірно, російського походження, яка використовувалася для злочинів проти мирного українського населення.

Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в рамках ряду відкритих кримінальних проваджень. Ще чотирьох учасників банди оголошено у розшук. Ретельно вивчивши матеріали відкритих проваджень було прийнято рішення про початок досудового розслідування додатково за бандитизм (ст.257 Кримінального кодексу України) і вже повідомлено про підозру.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області