У Слов'янську поліція розслідує обставини загибелі чоловіка

У Слов'янську поліція розслідує обставини загибелі чоловіка

11:40 30.06.2017
У Слов'янську поліція розслідує обставини загибелі чоловіка

До Слов'янського відділу поліції із заявою про зникнення свого чоловіка 1977 р.н. звернулась 31-річна жителька міста.

Жінка розказала правоохоронцям, що він пішов з дому вранці дві доби тому, після чого не з'являвся навіть на роботі - однак, тоді всі пояснили його поведінку проблемами з алкоголем.

Приводом для справжньої тривоги став дзвінок з телефону чоловіка - невідомий розповів, що знайшов мобільний поруч з одягом на березі одного з озер Славкурорту.

Після звернення на лінію "102" до місця знайдення речей зниклого виїхала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці обстежили територію озер та знайшли тіло чоловіка, що знаходилось у воді. Загиблий був впізнаний родичами.

Дані про подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань Слов'янської поліції за статтею 115 КК Украіни "Вбивство". Проводиться подальша перевірка.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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