Під час ДТП у селі на Львівщині трагічно загинув один із водіїв

Дорожньо-транспортна пригода сталась на автодорозі Львів – Радехів – Луцьк у селі Вислобоки, Кам’янка-Бузького району.

Як встановили правоохоронці, відбулося лобове зіткнення автомобіля «ВАЗ 2109» під керуванням 45-річного мешканця одного з сіл Золочівського району з автомобілем «Фольксваген Каді», за кермом якого перебував 52-річний житель міста Добромиль.

Внаслідок автопригоди водій «ВАЗу» помер на місці події, водій «Фольксвагена» отримав тілесні ушкодження.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області