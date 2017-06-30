Під час ДТП у селі на Львівщині трагічно загинув один із водіїв
Під час ДТП у селі на Львівщині трагічно загинув один із водіїв
Дорожньо-транспортна пригода сталась на автодорозі Львів – Радехів – Луцьк у селі Вислобоки, Кам’янка-Бузького району.
Як встановили правоохоронці, відбулося лобове зіткнення автомобіля «ВАЗ 2109» під керуванням 45-річного мешканця одного з сіл Золочівського району з автомобілем «Фольксваген Каді», за кермом якого перебував 52-річний житель міста Добромиль.
Внаслідок автопригоди водій «ВАЗу» помер на місці події, водій «Фольксвагена» отримав тілесні ушкодження.
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області