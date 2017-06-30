Під час ДТП у селі на Львівщині трагічно загинув один із водіїв

Під час ДТП у селі на Львівщині трагічно загинув один із водіїв

12:02 30.06.2017
Під час ДТП у селі на Львівщині трагічно загинув один із водіїв

Дорожньо-транспортна пригода сталась на автодорозі Львів – Радехів – Луцьк у селі Вислобоки, Кам’янка-Бузького району.

Як встановили правоохоронці, відбулося лобове зіткнення автомобіля «ВАЗ 2109» під керуванням 45-річного мешканця одного з сіл Золочівського району з автомобілем «Фольксваген Каді», за кермом якого перебував 52-річний житель міста Добромиль.

Внаслідок автопригоди водій «ВАЗу» помер на місці події, водій «Фольксвагена» отримав тілесні ушкодження.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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