Рецидивіста засудили за низку злочинів, серед яких замах на вбивство

На вимогу прокуратури Первомайський міськрайонний суд області визнав винним відразу за кількома статтями Кримінального кодексу України 33-річного лозівського рецидивіста, який скоїв один із своїх злочинів під час відбування умовного покарання, ще один - під час розслідування справи щодо замаху на вбивство, де він був підозрюваним.

Як розповів керівник місцевої прокуратури Володимир Говоруха, за сукупністю вироків зловмисника засуджено до 20 років позбавлення волі (до 15 років позбавлення волі, призначених зловмиснику Первомайським міськрайонним судом, повністю приєднане невідбуте покарання, призначене вироком Лозівського міськрайонного суду області від 2007 року за вчинення корисливих злочинів).

Прокуратура довела у суді два злочинні епізоди.

Один із них стався у вересні 2008 року. Чоловік скоїв його під час відбування іспитового терміну за корисливі злочини. Уночі біля кафе "Берізка" у м. Лозова зловмисник тричі вдарив ножем знайомого у груди. Таким чином він вирішив конфлікт який стався з чоловіком із-за того, що його дівчина розбила бокал у закладі.

Завдяки своєчасно наданій медичній допомозі постраждалого вдалося врятувати.

Під час розслідування, на вимогу прокуратури, суд арештував підозрюваного. Проте після внесення застави чоловіка звільнили. Через деякий час зловмисник скоїв другий тяжкий злочин.

У березні 2014 року у старшого брата зловмисника стався конфлікт з двома чоловіками. Дружина побачила це через вікно квартири та зателефонувала родичу чоловіка з проханням допомогти розібратися. Останній одразу ж прибув на місце події. З собою прихопив пістолета. Стріляти почав одразу. З п'яти пострілів чотири прийшлися у спину одного з чоловіків, ще один - у живіт другого. Потім зловмисник швидко втік, зброю викинув.

Один з постраждалих від отриманих травм помер, другого врятували медики. У ході судового слідства підозрюваний свою вину не признав.

Суд визнав чоловіка винним у закінченому замаху на умисне вбивство, закінченому замаху на умисне вбивство двох або більше осіб, вчиненому особою, яка раніше вчиняла умисне вбивство та умисному вбивстві вчиненому особою, яка раніше вчиняла умисне вбивство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п. 1,13 ч. 2 ст. 115, п. 13 ч. 2 ст. 115).

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області