У чиновника Херсонської міськради під час обшуку вилучили близько 3 млн грн

Працівники органів прокуратури Херсонської області спільно з іншими правоохоронними органами продовжують здійснювати ряд слідчих та інших процесуальних дій, спрямованих на всебічне, повне та швидке досудове розслідування злочинів, вчинених працівниками Херсонської міської ради.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження за фактом розтрати майна шляхом зловживання своїми службовим становищем, а також вчинення службового підроблення, правоохоронними органами проведено обшуки за місцем проживання посадовця одного із управлінь Херсонської міської ради, який, реалізовуючи свої повноваження, контролював виконання робіт підрядної організації, складав та вносив відомості до актів приймання-передачі виконаних робіт за результатами проведення капітального ремонту одного з об’єктів комунальної власності, що перебуває на балансі вказаного управління.

За результатами обшуків у вказаної особи виявлено та вилучено кошти еквівалентні сумі близько 3 млн грн. Надалі слідством буде встановлено походження даних коштів та законність їх отримання.

На цей час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Попередня правова кваліфікація вчинених злочинів: ч.1 ст.366 (службове підроблення), ч.2 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

За матеріалами прес-служби прокуратури Херсонської області