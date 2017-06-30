У селі на Черкащині через власну необачність жахливо загинув чоловік

У селі на Черкащині через власну необачність жахливо загинув чоловік

16:00 30.06.2017
У селі на Черкащині через власну необачність жахливо загинув чоловік

30 червня о 03:30 в селі Червоний Кут, виникла пожежа в кімнаті житлового будинку на вулиці Куниці.

Повідомлення про пожежу до Служби порятунку «101» надійшло від випадкових свідків, які побачили дим, що виходив з вікна будинку.

На ліквідацію пожежі прибули рятувальники 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини, які о 04:55 пожежу локалізували, а о 05:40 ліквідували. Під час проведення розвідки в одній із задимлених кімнат будинку бійці ДСНС виявили бездиханне тіло господаря.

У результаті пожежі вогнем знищено меблі, телевізор та речі домашнього вжитку. За попередніми даними причиною пожежі стала необережність загиблого під час куріння.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Черкаській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Забороняти пенсіонерам голосувати – це злочин проти демократії!
30.06.2017
Сергій Томіленко
Голова Національної спілки журналістів України
Чи є ситуація з затриманням Ігоря Гужви - проявом вибірковості?
23.06.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Марш Равенства - это о каком равенстве или почему нам сложно это объяснить?
19.06.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.