У селі на Черкащині через власну необачність жахливо загинув чоловік

30 червня о 03:30 в селі Червоний Кут, виникла пожежа в кімнаті житлового будинку на вулиці Куниці.

Повідомлення про пожежу до Служби порятунку «101» надійшло від випадкових свідків, які побачили дим, що виходив з вікна будинку.

На ліквідацію пожежі прибули рятувальники 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини, які о 04:55 пожежу локалізували, а о 05:40 ліквідували. Під час проведення розвідки в одній із задимлених кімнат будинку бійці ДСНС виявили бездиханне тіло господаря.

У результаті пожежі вогнем знищено меблі, телевізор та речі домашнього вжитку. За попередніми даними причиною пожежі стала необережність загиблого під час куріння.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Черкаській області