У Дніпрі поліцейські відшукали водія, який на смерть збив дитину у візку

Водій автомобілю «Daewoo Lanos», який 29 червня 01:25 в районі будинку 106 по Слобожанському проспекту здійснив наїзд на дитячу коляску з дитиною та зник з місця пригоди, затриманий та йому обирається міра запобіжного заходу.

Затримати водія вдалось впродовж доби. Ним виявився мешканець Дніпра, 1981 року народження, який ніде не працює. Дворічна дівчинка, яка була в колясці, перебуваючи у реанімаційному відділенні, внаслідок отриманих травм померла.

За даним фактом розслідування триває в рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Водію, який зник з місця дорожньо-транспортної пригоди, загрожує від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

