У Дніпрі поліцейські відшукали водія, який на смерть збив дитину у візку

У Дніпрі поліцейські відшукали водія, який на смерть збив дитину у візку

13:24 30.06.2017
У Дніпрі поліцейські відшукали водія, який на смерть збив дитину у візку
Поліцейські розшукали та затримали водія, який здійснив наїзд на дитину в колясці та зник з місця пригоди.

Водій автомобілю «Daewoo Lanos», який 29 червня 01:25 в районі будинку 106 по Слобожанському проспекту здійснив наїзд на дитячу коляску з дитиною та зник з місця пригоди, затриманий та йому обирається міра запобіжного заходу.

Затримати водія вдалось впродовж доби. Ним виявився мешканець Дніпра, 1981 року народження, який ніде не працює. Дворічна дівчинка, яка була в колясці, перебуваючи у реанімаційному відділенні, внаслідок отриманих травм померла.

За даним фактом розслідування триває в рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Водію, який зник з місця дорожньо-транспортної пригоди, загрожує від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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