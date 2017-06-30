СБУ припинила розповсюдження шкідливих кібер-програм з боку спецслужб РФ

У період з 25 травня до 6 червня Служба безпеки України у чіткій взаємодії з іноземними партнерами припинила використання української мережевої інфраструктури для цілеспрямованого розповсюдження з боку спецслужб Російської Федерації шкідливого програмного забезпечення з метою ураження інформаційних мереж об’єктів критичної інфраструктури нашої держави та інших країн світу.

За результатами скоординованих процесуальних заходів, спільно з іноземними партнерами припинено розгалужену міжнародну мережеву інфраструктуру, побудовану спецслужбами Росії.

За допомогою цієї інфраструктури приховано, з використанням серверного обладнання, у т.ч. українського хостингу, здійснювались цільові кібернетичні атаки (так звані АРТ-атаки - Advanced Persistent Threat) та зараження спеціальними видами шкідливих комп’ютерних програм об’єктів критичної інфраструктури України та інших держав.

Під час обшуків правоохоронці вилучили серверне обладнання, яке було задіяне у системі кібератак з боку спецслужб Російської Федерації.

Тривають слідчо-оперативні дії, встановлюються причетні до протиправної діяльності та інформація, що циркулювала у кіберінфраструктурі.

За матеріалами прес-центру СБУ