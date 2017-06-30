На Львівщині п’яний водій пропонував хабар інспектору патрульної поліції

На Львівщині п’яний водій пропонував хабар інспектору патрульної поліції

21:30 30.06.2017
На Львівщині п’яний водій пропонував хабар інспектору патрульної поліції

Стрийською місцевою прокуратурою скеровано до суду кримінальне провадження відносно місцевого жителя, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Зазначимо, що останній 17.06.2017 рухаючись автомобілем по автостраді «Київ – Чоп», перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, був зупинений інспектором Управління патрульної поліції у місті Львові.

За таких обставин, водій запропонував працівнику поліції неправомірну вигоду в розмірі 6 тис грн з метою уникнення притягнення до адміністративної відповідальності.

Наразі, обвинувачений свою вину визнав повністю та уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, яка на даний час перебуває на розгляді в суді.

За вчинений злочин порушнику загрожує до 4 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області

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