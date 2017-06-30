На Рівненщині двоє жителів Костополя засуджені за приховування вбивства

На Рівненщині двоє жителів Костополя засуджені за приховування вбивства

13:44 30.06.2017
На Рівненщині двоє жителів Костополя засуджені за приховування вбивства

Костопільським відділом Здолбунівської місцевої прокуратури здійснювалося процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за фактом заздалегідь необіцяного приховування двома мешканцями м.Костопіль особливо тяжкого злочину - вбивства, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.396 КК України досудове розслідування у яких проводилося слідчим відділенням Костопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області.

Встановлено, що жінка та її співмешканець, достовірно знаючи про факт вбивства, який мав місце 24.02.2017 на подвір’ї їх будинку, не повідомили про це до правоохоронних органів.

Більше того, дані особи сприяли зловмиснику у приховуванні слідів злочину, надали йому засоби для переміщення тіла, допомагали помістити труп до вигрібної ями.

Під час досудового розслідування здобуті достатні докази вини осіб у вчиненні вказаного злочину, що дало можливість прокурору затвердити обвинувальні акти та скерувати їх для розгляду по суті до Костопільського районного суду.

Суд в ході розгляду обвинувальних актів погодився з доводами прокурора, визнав обвинувачених винними у приховуванні вбивства та призначив обом покарання у виді позбавлення волі строком на 2 роки з іспитовим терміном – 2 роки.

За матеріалами прес-служби прокуратури Рівненської області

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