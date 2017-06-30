На Рівненщині чоловіка судитимуть за жорстоке вбивство

Прокурорами Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури забезпечено процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вбивства, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині).

Досудове розслідування проводилося слідчим відділенням Костопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області.

Злочин стався 24.02.2017 у місті Костопіль. Встановлено, що 37-річний місцевий житель, перебуваючи в одному із житлових будинків в ході словесної суперечки, яка переросла в бійку і мала своє продовження на подвір’ї, вчинив умисне вбивство. Чоловік наніс своєму знайомому численну кількість ударів кулаками рук і ногами в область голови та тулуба, після чого на подвір’ї вказаного господарства задушив останнього.

Про злочин поліції стало відомо 07.03.2017, оскільки зловмисник вжив заходів задля приховування вчиненого ним кримінального правопорушення, а саме - помістив труп до вигрібної ями на території подвір’я, де сталося вбивство.

Під час досудового розслідування здобуті беззаперечні докази вини особи у вчиненні вказаного злочину, що дало можливість 26.06.2017 прокурору затвердити обвинувальний акт та скерувати його для розгляду по суті до Костопільського районного суду.

Прокурорами Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури в подальшому забезпечуватиметься підтримання публічного обвинувачення у даному кримінальному провадженні.

Покарання, яка загрожує чоловіку, - позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Рівненської області