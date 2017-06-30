На Рівненщині сідитимуть депутата, який стріляв у поліцейських

Рівненською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт за підозрою депутата Рівненської міської ради у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.342 (опір працівникові правоохоронного органу) та ч.2 ст.345 КК України (насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Досудове розслідування здійснювалося слідчими СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області за процесуального керівництва групи прокурорів Рівненської місцевої прокуратури.

Зібраними у матеріалах кримінального провадження доказами встановлено, що депутат місцевої ради під час проведення працівниками поліції санкціонованих обшуків за конкретною адресою у м. Рівне вчинив останнім опір із застосуванням предмета, який являється короткоствольною вогнепальною зброєю – пристроєм (пістолетом) моделі «ВІЙ», який призначений для стрільби патронів, споряджених еластичними снарядами травматичної дії. Перебуваючи в коридорі загального користування багатоквартирного будинку, депутат намагався не допустити правоохоронців до квартири та, демонструючи пістолет, погрожував, що вистрелить у їх бік.

Під час спроби правоохоронців зупинити протиправні дії чоловіка, той вистрелив із зброї не менше 4 разів. Кулі ні в кого не влучили, однак внаслідок фізичної боротьби було завдано тілесні ушкодження середньої тяжкості працівнику поліції.

Тепер долю обвинуваченого визначить суд.

Найсуворіше покарання, яке передбачено законодавством за вчинення вказаних злочинів, – позбавлення волі на строк до 5 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Рівненської області