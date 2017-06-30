У Золочеві, що на Львівщині, водій автомобіля скоїв наїзд на пішохода

У Золочівський відділ поліції напередодні надійшла інформація про те, що близько 23:20 у райцентрі на вулиці Січових Стрільців сталася дорожньо-транспортна пригода.

Правоохоронці попередньо встановили, що водій автомобіля марки «Мерседес-Бенс», 26-річний місцевий мешканець, здійснив наїзд на 30-річного пішохода, жителя Золочева, який переходив дорогу у невстановленому місці.

Внаслідок ДТП потерпілий отримав черепно-мозкову травму і був госпіталізований до районної лікарні.

Призначено ряд експертиз. За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Максимальне покарання, передбачене статтею, - обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області