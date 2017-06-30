У Львові чоловіка затримали за підозрою у вбивстві співпляшника

О 10:40 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від перехожого про те, що біля під’їзду одного з будинків по вулиці Науковій у Львові він виявив тіло невідомого чоловіка без ознак життя.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. На тілі загиблого були наявні тілесні ушкодження, а саме – переломи ребер та забої. Особу чоловіка було встановлено – ним виявився 40-річний львів’янин.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Також правоохоронці встановили, що до скоєння вбивства причетний 44-річний львів’янин, з котрим загиблий у той день розпивав спиртне. Між чоловіками виник конфлікт, під час якого зловмисник і наніс тілесні ушкодження знайомому.

Проводиться досудове розслідування, невдовзі суд обере для зловмисника міру запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області