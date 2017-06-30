Під час ДТП у Мирнограді постраждав 13-річний хлопчик

Пізно ввечері на перехресті поблизу місцевого супермаркету водій ВАЗ -2107 скоїв наїзд на велосипедиста, який рухався по дорозі. Керував двоколісним транспортним засобом 13-річний підліток. Дитина має легкі забої та подряпини.

Вчора о 21:40 до чергової частини Мирноградського відділення поліції надійшло повідомлення, що на одному з перехресть міста сталася ДТП з постраждалим.

Виїхавши на місце події, правоохоронці встановили, що 57-річний чоловік, при перетинанні перехрестя, зачепив заднє колесо велосипеду, який рухався по дорозі. Від удару 13-річний велосипедист впав. Очевидці ДТП одразу викликали поліцію. Прибувши на місце події, правоохоронці викликали неповнолітньому швидку допомогу. Забравши підлітка до міської лікарні, медики виявили легкі забої та подряпини на тілі постраждалого, обробили їх та відпустили дитину додому.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області