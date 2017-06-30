На Донеччині жінку вдарили ножем за те, що не дала грошей на горілку

До чергової частини Костянтинівського відділення поліції надійшло повідомлення від працівників місцевої лікарні про те, що ними надано медичну допомогу жінці з діагнозом проникаюче колото-різане поранення грудної клітини.

Слідчо-оперативна група встановила, що вчора 33-річна потерпіла знаходилась вдома разом зі своїм 40-річним співмешканцем. Після спільного вживання спиртних напоїв жінка пішла відпочивати. Чоловік же прагнув продовжити вживання алкоголю і почав просити грошей у коханої. Отримавши негативну відповідь, він взяв кухонного ножа та завдав їй тілесні ушкодження.

Знаряддя правопорушення вилучено та направлено на експертизу. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Скоєння такого правопорушення карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області