На Донеччині жінку вдарили ножем за те, що не дала грошей на горілку

На Донеччині жінку вдарили ножем за те, що не дала грошей на горілку

15:10 30.06.2017
На Донеччині жінку вдарили ножем за те, що не дала грошей на горілку

До чергової частини Костянтинівського відділення поліції надійшло повідомлення від працівників місцевої лікарні про те, що ними надано медичну допомогу жінці з діагнозом проникаюче колото-різане поранення грудної клітини.

Слідчо-оперативна група встановила, що вчора 33-річна потерпіла знаходилась вдома разом зі своїм 40-річним співмешканцем. Після спільного вживання спиртних напоїв жінка пішла відпочивати. Чоловік же прагнув продовжити вживання алкоголю і почав просити грошей у коханої. Отримавши негативну відповідь, він взяв кухонного ножа та завдав їй тілесні ушкодження.

Знаряддя правопорушення вилучено та направлено на експертизу. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Скоєння такого правопорушення карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Забороняти пенсіонерам голосувати – це злочин проти демократії!
30.06.2017
Сергій Томіленко
Голова Національної спілки журналістів України
Чи є ситуація з затриманням Ігоря Гужви - проявом вибірковості?
23.06.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Марш Равенства - это о каком равенстве или почему нам сложно это объяснить?
19.06.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.