На Донеччині літню жінку вбили за те, що вона випадково стала свідком злочину

До Селидівського відділення поліції надійшло повідомлення від мешканки Новогродівки про те, що у дворі біля під’їзду виявлений труп її сусідки. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група.

Під час з’ясування обставин правоохоронці встановили. Що невідомий чоловік серед білого дня намагався за допомогою цвяходеру викрасти залізобетонні плити.

Побачивши це, 80-річна місцева мешканка зробила зауваження. Чоловік розлютився, що «заважають» його планам, і наніс літній жінці декілька ударів залізним предметом. Від отриманих травм остання відразу померла на місці, а зловмисник, викинувши знаряддя вбивства, кинувся тікати. Але співробітники поліції затримали правопорушника «за гарячими слідами».

Зловмисником виявився 32-річний безробітний місцевий мешканець, який раніше проблем із законом не мав. Наразі він затриманий в порядку статті 208 КПК України, вирішується питання про обрання стосовно нього запобіжного заходу – тримання під вартою.

Знаряддя злочину вилучено та направлено на експертизу. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області