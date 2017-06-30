На Харківщині у престижній іномарці поліцейські знайшли пістолет

Днями на стаціонарному посту Валки працівники поліції зупинили автомобіль «Lexus» під керуванням 40-річного громадянина Ізраїля. У салоні правоохоронці знайшли пістолет «Beretta».

Повідомлення про подію надійшло до Валківського відділу поліції від працівника сектору реагування патрульної поліції.

Зі згоди водія в салоні автомобіля було проведено огляд. В правому кармані двері правоохоронці виявили та вилучили пістолет «Beretta» та 15 набоїв до нього.

Чоловік пояснив, що прибув до України через міжнародний аеропорт з метою проведення низки спортивних проектів. Вказану автівку взяв тимчасово на прокат, тому не знає звідки в автомобілі зброя.

Речові докази вилучені та направлені на експертизу.

Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк до 7 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області