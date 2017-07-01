Львівські поліцейські вилучили у чоловіка пістолет та бойову гранату

Львівські поліцейські вилучили у чоловіка пістолет та бойову гранату

01:00 01.07.2017
Львівські поліцейські вилучили у чоловіка пістолет та бойову гранату

Працівники Личаківського відділу поліції під час санкціонованого обшуку в будинку 41-річного місцевого мешканця виявили предмети, схожі на гранату «РГД-5», пістолет «ПМ» зі знищеним номером, 8 набоїв до нього та 8 різних запалів. Увесь цей арсенал вилучено і скеровано на експертне дослідження.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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