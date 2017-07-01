Прокуратура Донеччини не згодна із виправданням "голови верховного суду ДНР"

Прокуратура Донецької області категорично не погоджується із рішенням Селидівського міського суду, який виправдав громадянина Російської Федерації Якубовського Е.М. в інкримінованому йому особливо тяжкому злочині.

Слідчими слідчого Управління прокуратури Донецької області зібрано достатньо доказів провини вказаного спільника терористів у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України (створення або участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Встановлено, що громадянин Якубовський Е.М., 1959 року народження, уродженець м. Москви, у вересні 2014 року, після захоплення м. Донецька членами незаконної терористичної організації «ДНР» та розуміючи протиправний характер своїх дій, обійняв посаду так званого «голови верховного суду ДНР».

Через те, що поплічник терористів знаходиться на тимчасово окупованій бойовиками території, стосовно нього проводилось спеціальне досудове розслідування.

На даний час прокуратура Донецької області готує апеляційну скаргу до суду вищої інстанції з вимогою засудити обвинуваченого до реального терміну покарання.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області