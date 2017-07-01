На Харківщині засуджено коменданта "ДНР" із позивним "Тереза"

Прокуратура Харківської області довела у суді провину громадянки Російської Федерації, яка була членом незаконного збройного формування терористичної обрганізації "ДНР".

Київський районний суд м. Харкова визнав її винною в участі у не передбачених законом збройних формуваннях, незаконному поводженні зі зброєю, посяганні на територіальну цілісність та недоторканність держави (ч. 4 ст. 260, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 110 КК України) та призначив їй покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 47-річна мешканка Харкова з позивним "Тереза" ще на початку 2014 року стала активною учасницею місцевого "Антимайдану" та брала участь у проросійських протестних акціях.

Прокуратура довела у суді, що у червні 2014 року жінка вирішила долучитися до участі у діяльності так званої "ДНР" та виїхала до Донецької області. Там вона працювала під керівництвом начальника управління контррозвідки псевдоміністерства державної безпеки "ДНР", обіймала посаду так званого "коменданта" кількох населених пунктів Донеччини, захоплених терористами.

Крім того, працівниками Служби безпеки України в області зібрано докази особистої участі підозрюваної в допитах полонених - як мирних місцевих жителів, так і військових Збройних сил України.

Також "Тереза" займалася пошуком та передачею представникам "ДНР" відомостей про чисельність особового складу, вид та кількість озброєння і військової техніки, пересування з’єднань та підрозділів Збройних сил України, аналізом розвідувальної інформації. Серед її «службових обов’язків» – матеріально-технічне забезпечення діяльності незаконного збройного формування терористичної організації "ДНР", формування окремих груп розвідувального призначення з метою військового опору ЗСУ.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області