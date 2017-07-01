На Харківщині 32-річну жінку вдарили ножем у груди

На Харківщині 32-річну жінку вдарили ножем у груди

10:00 01.07.2017
На Харківщині 32-річну жінку вдарили ножем у груди

На даний час потерпіла перебуває в реанімаційному відділенні Лозівської лікарні. Стан її здоров’я стабільно тяжкий.

Інформація про подію надійшла до чергової частини Лозівського відділу поліції о 03:30 від фельдшера швидкої допомоги.

Жертвою зловмисника стала 32-річна жінка, мешканка міста Лозова. Як з’ясувалось, вночі жінка вдома розпивала спиртні напої разом зі своїм знайомим. Раптово між ними виникла сварка. В результаті чоловік наніс один удар ножем в грудну клітину жінки.

Вжитими розшуковими заходами працівники поліції затримали нападника. Ним виявився 40-річний мешканець м. Лозова.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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