На Хмельниччині працівника виправної колонії затримали за хабар

Слідчими слідчого відділу прокуратури Хмельницької області спільно із співробітниками Управління Служби безпеки України в області під час одержання неправомірної вигоди викрито начальника відділення відділу із соціально-виховної та психологічної роботи однієї з виправних колоній області.

Встановлено, що працівник установи, в якій утримуються чоловіки, засуджені до позбавлення волі на певний строк, котрі раніше відбували вказане покарання, попередньо поставив вимогу дружині одного із засуджених щодо передачі йому 15 тис. грн. неправомірної вигоди.

За цю суму він пообіцяв оформити відповідні характеристики, документи про заохочення та інші необхідні матеріали для позитивного розгляду комісією установи питання щодо умовно-дострокового звільнення чоловіка від відбування покарання.

Під час одержання обумовленої суми хабара працівника колонії викрито «на гарячому» та затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Неправомірно одержані кошти вилучено.

За вказаним фактом слідчим відділом прокуратури області здійснюється досудове розслідування за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе, за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди).

Затриманому уже оголошено про підозру у вчиненні вказаного злочину та наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів.

За матеріалами прес-служби прокуратури Хмельницької області