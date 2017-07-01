На Прикарпатті двох керівників вишу затримали за вимагання хабара

Працівники Управління захисту економіки в Івано-Франківській області Нацполіції та слідчі обласної поліції викрили незаконну схему збагачення посадовців двох навчальних закладів області.

Правоохоронці встановили, що для того, щоб поступити до навчального закладу на перший курс денної форми навчання за Державним замовленням, майбутнім студентам доведеться сплатити чималеньку суму.

Сума коливалася від 800 до 900 доларів США, саме за таку неправомірну вигоду педагоги обіцяли посприяти в ступі до вузу.

Оперативники УЗЕ в Івано-Франківській області спільно з слідчими обласної поліції затримали хабарників, одного в службовому кабінеті, другого у власному автомобілі неподалік навчального закладу.

Кримінальні провадження відкриті за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Працівникам освіти загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3-х років, з конфіскацією майна.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області