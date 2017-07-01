У Києві засуджено серійного нападника на кредитні установи

Застосовуючи фізичну силу та погрожуючи зброєю, зловмисник крав із приміщень видачі «швидких» кредитів гроші. За вчинення таких злочинів наступні сім із половиною років нападник проведе у в’язниці.

Перший розбійний напад трапився на вулиці Щербаківського у грудні минулого року. Зловмисник помітив кредитну установу, з якої вийшли всі відвідувачі. Чоловік одягнув медичну маску на обличчя та увійшов у приміщення. Непомітно для менеджера він накинувся на жінку ззаду, закривши долонею обличчя. Після цього дістав пістолет і вкрав понад 6000 гривень.

Другий епізод трапився у січні нинішнього року на проспекті Перемоги у Святошинському районі столиці. Уродженець Сумщини, погрожуючи ножем, вкрав понад сімнадцять тисяч гривень із кредитної установи.

Завдяки злагодженій роботі правоохоронців та проведення оперативно-розшукових заходів зловмисника затримали. У судовому засіданні обвинувачений, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки та шахрайства, визнав свою вину частково.

Вироком Святошинського районного суду міста Києва, зловмисника за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 187 (Розбій), засуджено до семи років та шести місяців ув’язнення.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві