На Прикарпатті підлітка затримали за зухвалу крадіжку золотих прикрас

На Прикарпатті підлітка затримали за зухвалу крадіжку золотих прикрас

08:00 02.07.2017
На Прикарпатті підлітка затримали за зухвалу крадіжку золотих прикрас

До Галицького відділення поліції звернулася 42-річна мешканка м. Бурштин. Жінка повідомила про те, що невідома особа з її житлового будинку викрала золоті сережки, вартістю понад 5 000 грн. У вчиненні цієї крадіжки жінка обґрунтовано підозрює товариша своєї доньки, який напередодні приходив до неї в гості.

Проведеними розшуковими заходами підозри потерпілої підтвердилися. Зловмисником виявився 16-річний товариш доньки заявниці, який уже раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення майнових злочинів.

Як з’ясувалося, того дня лиходій прийшов у гості до доньки. Скориставшись відсутністю дівчини в кімнаті, знайшов шкатулку, в якій знаходились золоті вироби, і викрав їх. В той же день золотий виріб здав до ломбарду за 2 000 гривень, а виручені кошти витратив на власні потреби.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області

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