На Харківщині прокуратура викрила на хабарі директора комунального підприємства

На Харківщині прокуратура викрила на хабарі директора комунального підприємства

09:00 02.07.2017
На Харківщині прокуратура викрила на хабарі директора комунального підприємства

Ізюмська місцева прокуратура спільно з Ізюмським МРВ УСБУ в області та Ізюмським відділом поліції ГУНП в області викрили директора одного з комунальних підприємств міста Ізюма, який вимагав та отримав неправомірну вигоду.

За інформацією керівника місцевої  прокуратури Володимира Калюги, чоловік вимагав та отримав від громадянина 5 тис. грн. за дозвіл на реконструкцію індивідуальної системи опалення.

Викрили службовця "на гарячому" - під час передачі другого траншу  у розмірі 3 тис. грн.
 
Наразі керівник КП затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо оголошення йому підозри за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).
 
Першочергові слідчі дії тривають.
За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області
 
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