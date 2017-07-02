На Харківщині прокуратура викрила на хабарі директора комунального підприємства

Ізюмська місцева прокуратура спільно з Ізюмським МРВ УСБУ в області та Ізюмським відділом поліції ГУНП в області викрили директора одного з комунальних підприємств міста Ізюма, який вимагав та отримав неправомірну вигоду.

За інформацією керівника місцевої прокуратури Володимира Калюги, чоловік вимагав та отримав від громадянина 5 тис. грн. за дозвіл на реконструкцію індивідуальної системи опалення.

Викрили службовця "на гарячому" - під час передачі другого траншу у розмірі 3 тис. грн.

Наразі керівник КП затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо оголошення йому підозри за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

Першочергові слідчі дії тривають.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області