Чергового інформатора "ДНР" засуджено у Донецькій області

Чергового інформатора "ДНР" засуджено у Донецькій області

10:00 02.07.2017
Чергового інформатора "ДНР" засуджено у Донецькій області

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області за матеріалами Служби безпеки України визнав винним мешканця Костянтинівки у сприянні терористам «ДНР».

Оперативники спецслужби затримали зловмисника у липні 2016 року. На виконання завдання терористів він збирав дані про дислокацію, чисельність, маршрути пересування військовослужбовців та військової техніки українських підрозділів, які беруть участь у проведенні антитерористичної операції.

Зібрані відомості інформатор надсилав бойовикам зі спеціально створеної електронної поштової скриньки.

Поплічника бойовиків засуджено до трьох років позбавлення волі.

За матеріалами прес-центру СБУ

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області за матеріалами Служби безпеки України визнав винним мешканця Костянтинівки у сприянні терористам «ДНР».

Оперативники спецслужби затримали зловмисника у липні 2016 року. На виконання завдання терористів він збирав дані про дислокацію, чисельність, маршрути пересування військовослужбовців та військової техніки українських підрозділів, які беруть участь у проведенні антитерористичної операції.

Зібрані відомості інформатор надсилав бойовикам зі спеціально створеної електронної поштової скриньки.

Поплічника бойовиків засуджено до трьох років позбавлення волі.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3651#sthash.Sy754itd.dpuf

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