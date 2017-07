Чергового інформатора "ДНР" засуджено у Донецькій області

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області за матеріалами Служби безпеки України визнав винним мешканця Костянтинівки у сприянні терористам «ДНР».

Оперативники спецслужби затримали зловмисника у липні 2016 року. На виконання завдання терористів він збирав дані про дислокацію, чисельність, маршрути пересування військовослужбовців та військової техніки українських підрозділів, які беруть участь у проведенні антитерористичної операції.

Зібрані відомості інформатор надсилав бойовикам зі спеціально створеної електронної поштової скриньки.

Поплічника бойовиків засуджено до трьох років позбавлення волі.

За матеріалами прес-центру СБУ

