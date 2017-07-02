На Хмельниччині ліквідовано потужний підпільний цех з виготовлення горілки

Завдяки скоординованим прокуратурою області заходам та належно спланованим слідчим (розшуковим) діям працівниками фіскальної служби області викрито підпільний цех з незаконного виготовлення алкоголю з недоброякісної сировини.

Про це повідомив начальник відділу прокуратури області Олег Львовський.

За вказаним фактом слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області розпочато досудове розслідування, яке здійснюється за процесуального керівництва галузевого відділу прокуратури області.

Встановлено, що троє мешканців Хмельницької області з метою особистого збагачення вирішили відкрити підпільний цех з незаконного виготовлення та збуту фальсифікованих напоїв.

Так, вказані громадяни за попередньою змовою між собою підшукали у місті Кам’янець-Подільський складське приміщення, яке обладнали під цех, де використовуючи спеціальне обладнання, протягом тривалого часу виготовляли фальсифіковану алкогольну продукцію, розлиту в тару «beg-in-box», під виглядом коньяку та горілки «Пшенична», «Фінляндія», «Єльцин».

У подальшому, з використанням новітніх можливостей комунікації, зловмисники реалізовували виготовлену продукцію через кур’єрські відділення «Нової Пошти», «Ін Тайм» та «Делівері» жителям різних регіонів України.

Відповідно до висновків експертиз, вказані алкогольні напої можуть становити загрозу для життя та здоров’я людей.

Викрито правопорушників завдяки вдало спланованій та проведеній спецоперації з одночасними обшуками за місцем виготовлення продукції та їх проживання.

Незважаючи на методи конспірації, 28 червня поточного року під час проведення десяти санкціонованих обшуків за місцем виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв виявлено та вилучено понад 1,4 тисячі літрів незаконно виготовленої алкогольної продукції та 3 тисячі літрів спирту, понад 85 тис. грн., спеціальне обладнання, яке використовувалось для виробництва фальсифікату, тару та упаковки.

Загальна вартість вилученої продукції та обладнання становить близько 1 млн. грн.

Завдяки злагодженій роботі правоохоронців вдалося попередити введення цієї продукції в господарський обіг.

Зловмисників затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Двом із них уже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1, ч.2, ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров’я людей).

Наразі вживаються заходи щодо встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення та вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

За матеріалами прес-служби прокуратури Хмельницької області